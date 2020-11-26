48歲藝人小鐘（鐘昀呈）曾與季芹、王怡仁和茵芙交往過，由於前女友們紛紛嫁人生子，他被冠上「倒數第二個前男友」稱號。不過，小鐘日前上節目帶著28歲新歡林真亦同台，不僅被綠茶、詹惟中爆料對女方超好，還當面向林真亦告白「我有一點喜歡妳」。

小鐘是演藝圈著名黃金單身漢，感情生活備受外界矚目，他最近錄製節目《小明星大跟班》，和林真亦組成CP，主持人憲哥稱讚女方「妳剛好是小鐘喜歡那一型的」，爆料某次吃喜酒，小鐘居然帶著林真亦現身，「他這個人愛恨分明，他不喜歡不可能帶妳去參加人家的喜宴而被我碰到！」詹惟中也跟著爆料，小鐘在席間不斷為林真亦夾菜，還眨眼示意他幫忙湊合，最後兩人更一起提早離開，現場立刻爆出驚呼聲。

綠茶接棒抖出小鐘約妹的糗事，說某次突然收到他的訊息，表示自己約了林真亦上陽明山看夜景，看似浪漫的行程卻發生插曲，「原本有機會牽到手的，結果她突然唸經」，讓小鐘嚇到，以為有拍咪仔，只好草草送女生回家，懊惱地說：「摸都沒摸到！」

小鐘還原當晚經過，他說本來覺得有機會進一步，未料林真亦突然念起金剛經，「鐘哥，這個陽明山附近公墓很多」當場撲滅浪漫氛圍，不過林真亦解釋，「我跟男生這樣單獨去看夜景其實很少，我很怕他（小鐘）要…」小鐘氣急敗壞地回，「如果在一個看得到夜景的地方其實還好吧！」

最後，小鐘對林真亦告白：「認識妳有8年的時間了，雖然一直是好朋友在相處，但其實呢，我有一點喜歡妳。」並獻唱《愛我別走》，現場頓時瀰漫粉紅泡泡，連網友都忍不住留言：「這女應該適合現在的你，就等女孩答應了」、「小鐘哥加油！祝你找到幸福」、「小鐘林真亦這對好有feel」。

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(中時新聞網)