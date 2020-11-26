【回憶殺】還記得《台灣靈異事件》中的女警官王玉芳嗎？此角色由趙英華詮釋，她與夥伴謝祖武共同偵破眾多案件，正氣又柔美的形象深植人心。不過婚後隨夫移居海外，幾乎消失在螢光幕前，好在開創社群平台，讓粉絲能一睹昔日明星的風采。

趙英華從小學長笛與鋼琴，培養出音樂才女的氣質，就讀文大音樂系時，她參與選美比賽勇奪第二，但冠軍凌蕙蕙爆出爭議，后冠遞補給趙英華，卻遭凌蕙蕙控告名譽受損，當時鬧得雞飛狗跳，同年趙英華代表台北參加國際中華小姐競選。

趙英華頂著選美冠軍的頭銜進入演藝圈，與廖偉凡共同主持台視《五燈獎》，後來又到華視接下《紅色炸彈》、《星期天報報》、《真愛與真情》，搭檔的男主持分別是趙寧、曹啟泰與趙樹海，在前輩的提攜下，她的台風與流暢度均大幅提升，知性又沉穩的形象深植人心。

趙英華選美出身，首先接觸主持領域，右圖為與《五燈獎》廖偉凡合影。（圖／中時資料照）

將趙英華的演藝事業攀上巔峰的，即是電視劇《台灣靈異事件》，她飾演開天眼的女警官王玉芳，與鐵齒的搭檔謝祖武（飾尚智）一柔一剛，將每個曲折的刑案水落石出，即便殺青多年，還是留給許多觀眾深刻的印象。

32歲時，趙英華宣布嫁給圈外人翁昭弘，隨夫搬到溫哥華、上海，婚後陸續生下兩個寶貝女兒，為了專心相夫教子，她離開演藝圈，幾乎沒了消息，直到近幾年社群平台興起，趙英華將網路分享生活，52歲的近況才曝光。

趙英華是音樂才女，後嫁給圈外老公息影。（圖／中時資料照）

照片中，趙英華的美貌依舊，甚至多了一分成熟韻味，而兩個女兒生得亭亭玉立，特別是長女Natalie臉龐有混血感，長髮飄逸、身材纖細，還有騎馬、跳舞的興趣，由於外型出眾，已經有泰國的電視臺找上門合作，至於會不會成為藝人，趙英華笑說：「我陪她去試過鏡，也許有機會讓她試試看吧！能不能讓觀眾喜歡她，要看緣份。」

(中時新聞網)