民主黨總統當選人拜登的外交團隊已成形，並聲稱不會跟隨當前總統川普的「美國第一」準則，但外界仍關注未來的對陸以及對台政策。對此，不過，華府智庫戰略與國際研究中心亞洲事務高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）認為，川普任內與台灣建立更緊密的關係在拜登政府下很可能繼續延續下去，但有兩大差異：對陸不會如川普一樣好鬥，也不會刻意讓台灣成為一個摩擦點。

《紐約時報》報導指出，由於川普政府在貿易戰、新冠病毒與鎮壓香港異議份子上批評中共，加上近期批准價值40億美元的對台軍售，讓川普在台灣吸引一批死忠追隨著。然而拜登的勝選卻引起台灣擔憂，認為拜登不願冒風險，且在歐巴馬政府任內，拜登在反對中共上也做得不夠。

對於拜登政府未來對台政策，葛來儀表示，她預計拜登未來不會像川普如此對陸有強烈對抗性，「不認為拜登想藉由台灣來羞辱中國大陸國家主席習近平，讓她顯得軟弱，下屆政府不會刻意讓台灣成為一個摩擦點」。不過她也強調，如果大陸繼續對台灣施加軍事和經濟壓力，拜登將必須表明，他不會坐視北京欺負台。

雖然拜登在競選中未明確描述對台政策，但他曾表示美國仍應對大陸採取強硬態度，並稱習近平為「惡棍」；而下任國務卿、拜登的外交顧問布林肯（Antony J. Blinken）也與台灣駐美代表蕭美琴通話，拜登的過度團隊在聲明中指出，「拜登將繼續支持兩岸問題的和平解決，這符合台灣人民的願望和最佳利益」。不過報導稱，在拜登政府上任後，未來有關武器銷售與經濟投資等問題，仍是對台政策走向的觀察點。

(中時新聞網)