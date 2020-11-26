一段戀愛通常都會經歷熱戀期，然後進入平穩期，來到平穩期難免偶爾會有平淡或無聊的感覺，不過這也有些例外，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，以下4個星座談戀愛時特別會維持感情的熱度，因此可以一直有熱戀的感覺，當他的戀人好幸福！

▍1.天蠍座

如果被天蠍座真心愛上，就能感受到這世界上最炙熱的愛，當天蠍座認定一個人，就會對他毫無保留的付出，他能做到完全零隱私，任你查勤、手機任你看都沒關係，只要給天蠍足夠的安全感，他就能一直維持感情熱度的愛下去。

▍2.射手座

射手座的人生追求新鮮感，有些射手座是透過不斷換伴侶來維持新鮮感，但也有些射手是會在生活中創造各種驚喜，和戀人一起體驗新奇有趣的經驗，因此能夠一直維持熱戀時的新鮮感，不會因為時間而讓兩人關係變得平淡。

▍3.金牛座

當金牛座真的認定一個對象，他就會非常寵愛對方，他的愛情通常表現在行動上，會為了對方下廚煮飯、下雨了準備傘、天冷了準備暖暖包，而且他這些貼心的舉動不會只在交往前期做，而是能夠持續不斷的行動，因此能夠一直保持熱戀感。

▍4.雙子座

雙子座本來就是十二星座中的鬼靈精代表，腦袋中裝著天馬行空的點子，跟他交往絕對不會無聊，如果他遇到真愛，還會每天絞盡腦汁的逗對方開心，因此可以熱戀一輩子！

(中時新聞網)