英美科學家做了新的調查，證實人類體溫有日漸下降的趨勢，從兩個世紀前的標準體溫37度，降到現在平均落在36.1~ 36.6度之間。不要以為37度和36度差不多，知名身心靈預防醫學專家的洛桑加參醫師，在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書中提到，外界常有「體溫上升1度，免疫力提升5倍」、「癌細胞喜歡35度不喜歡39度」這樣的說法，該怎麼讓活化身體動能，他提供5個建議。以下為重點書摘：

在預防醫學的領域，有三件事很重要，那就是「免疫」、「再生」與「自癒」。而這些，都與體溫直接或間接相關，不論是要從疾病中痊癒還是預防疾病，身體的寒，都容易讓人落入較為不利的處境。

五招幫身心靈保溫，跟我一起這樣做

以下分享五招提升免疫力的方法，雖不能說提高體溫，就保證百病不生，但懂得溫養善待自己的人，絕對比任何人都更有本錢成為不生病好命人：

第一招、謹慎使用藥物

若真的需要吃消炎藥、退燒藥、止痛藥，請在醫師診斷後服用。不要自己隨便買來吃或買來擦。合理範圍的發炎、發燒反應是人體自癒力的展現，傷口有病原微生物跑進來，或者是身體受到感冒病毒影響，體溫升高表示進入作戰狀態。這時候亂吃藥，等於在扯自己免疫部隊的後腿。經常剝奪免疫軍團表現的機會，久而久之他們的能力也會變差。

第二招、珍惜排汗能力

很多女孩子怕流汗，覺得臭臭的或腋下濕一大片不美觀，夏天喜歡躲在冷氣房裡，一吹就是一整天。汗能幫助毒素代謝，也有健全免疫的功勞。無冷氣不歡，長期不流汗，就怕身體的自控溫功能喪失。運動流汗、天氣變熱流汗，都是很自然的事。違反自然，身體也會變得彆扭。使用空調，適可而止，別讓自己吹成不會流汗的冰棒人。

運動好處多，提升體溫也是其中之一。(示意圖/Pixabay)

第三招、適時適量運動

從事各種你喜歡的運動，藉此來鍛煉身體各部位的肌肉，對於提高體溫特別有幫助。因為肌肉產熱的效能非常好，換句話說你肌肉量越多就越不怕冷，隨便活動一下，就能把溫度拉上來。我們常常看到那種練得很精實的硬漢，在大家羽絨衣、發熱衣穿好穿滿的時候，他還是只穿一件薄長袖就在外頭趴趴走。有肌肉你就可以任性，沒肌肉你就只能認命！

第四招、多溫少冰去淤

人的血管跟水管一樣，有任何堵塞淤積都令人困擾，若能定期淨化清潔，血液循環顧好，改善人體低溫的狀態，很多疾病都不會發生。生活上，每天喝足夠的溫熱開水、稍微控制一下冰涼食物的攝取量，是值得好好來培養的習慣。

第五招、存善念去利他

緊張時手腳冰冷、打了一個寒顫、嚇出一身冷汗、心涼了一截……這些，大家或多或少都有經驗。但這冰冷寒涼不光只是形容詞而已，實際去測量緊張焦慮人的體溫，也確實偏低。

心理因素造成的低體溫，當然你去泡溫泉、做足浴、手捧一杯熱咖啡或是吃一些辛香溫熱的美食，都能改善。但我更推薦的做法是，透過善念、善意、善行，讓心再度溫暖起來。

「冰涼、冷漠、負面、自私、壓力、淤積、滯礙難行」這幾個概念屬於同一掛的，而另一個光明聯盟「溫暖、開放、正向、利他、放鬆、流通、循環順暢」要是我，肯定會加入後面那組。慈悲無敵，不僅是因為不樹立敵人所以沒有敵人，從健康層面來看，更具有從心拔出病根的積極意義。熱心利他當個暖男暖女，寒邪自然與你格格不入。

心中有事卡卡、不能放下，跟血管裡有太多壞膽固醇一樣，都會致病。早期發現、早期面對、早期自療，溫熱養生原則，於身、於心，都適用。

作者簡介/洛桑加參醫師 Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人。主張「欲醫身體的病，先解心裡面的毒」。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。作品散見於各大媒體，著有《不生病的藏傳養生術》、《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》等書。(編輯梁惠明)

《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書封(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)