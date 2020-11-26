國外一名女網友日前在自家窗戶邊瞥見一名外表恐怖的修女惡狠狠地死瞪著她，她嚇到差點全裸衝出家門，後來發現虛驚一場，只是電視上恐怖電影畫面反射在窗戶上的影像，不過網友很壞心，紛紛留言提醒她，窗戶邊的修女不是反射畫面。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，一名帳號為「@august_reigns」的女網友23日在推特分享自己的遭遇，她說晚上在自家深色窗簾後的窗戶邊，瞥見一個眼球突出、眼神犀利的修女對著她惡狠狠死瞪，她當下嚇到差點全裸衝出家門。

I almost left my whole family in this house 🤣 naked & all 😭😭 pic.twitter.com/kLILX9xaZ4 — lil miss sunshine (@august_reigns) November 23, 2020

不過她後來發現，窗戶外並不是真的有神秘修女在瞪她，而是2019年恐怖電影《修女的詛咒》（A Nun’s Curse）劇照在窗戶上的反射畫面。當時電視上正好出現《修女的詛咒》劇照。

女網友將自己的經歷及照片對比圖上傳推特分享，沒想到引起廣大網友熱議，貼文至今已經有超過47萬人按讚、1,700人回應。

不過不少網友很壞心，紛紛提醒她看到的並不是反射畫面，有人像偵探般抓出細節，指出電視螢幕上的修女有皺眉，窗邊的修女畫面卻露出詭異微笑；有人真心建議她該搬家了，「我無法完全確定這是反射畫面。」

(中時新聞網)