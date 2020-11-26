2019年上檔的《慶餘年》，改編自作家貓膩的同名小說，為一部架空歷史古裝劇。原本帶有穿越的劇情讓許多觀眾相當存疑，覺得會不會又是一部改編到壞掉的雷劇，沒想到播出之後佳評如潮，高能反轉的劇情，更讓人看得目不轉睛。

第一季神反轉的結局，讓眾多劇迷驚呆！比如一直以為想殺范閒的是長公主，沒想到大Boss竟然是對范閒青睞有加的二皇子；劇中更留下不少疑問和伏筆，讓網友熱烈討論。

疑問一：影子到底是誰

圖/ 慶餘年微博

完全不露臉的影子，是全劇最神秘的人。陳萍萍說過：「他可能是任何人。」劇中曾有一幕是影子倒在地上，范閒想去摘下面具，本來觀眾以為影子真實身份終於要揭曉，沒想到還是讓觀眾帶望了。因此不少人開始猜測，這是不是為了第二季的劇情所留下的伏筆；但能夠不露臉到這麼徹底，也是不容易。

疑問二：言冰雲為何要殺范閒

圖/ 慶餘年微博

言冰雲一個轉身把范閒殺了，被二皇子派來威脅范閒的謝必安也傻了，為何言冰雲殺范閒？編劇特地在微博解釋：「別因為最後的狀態恨小言，王啟年怎麼沒出現？」、「謝必安為什麼給他們一夜思考的時間？二皇子為何中途攔人？范閒為什麼乖乖等一夜不破局？」看完編劇的提點，就會發現這或許是局中局，也許是想表達「言冰雲不是壞人」，編劇最後還說：「別看展現的，要看隱藏的。」

疑問三：陳萍萍是好人還是壞人

圖/ 慶餘年微博

最後幾集把陳萍萍的深藏不露都展現出來，他到底是好是壞？其實看細節會發現，陳萍萍是在做局中局、戲中戲，他和慶帝一起謀劃、設計范閒，不是真的想害范閒，因為他知道慶帝的野心，所以他只能藏更深，才有辦法保住范閒。許多網友猜測宮典可能是陳萍萍的人，因為他在向慶帝匯報時，似乎沒有把全部的話告訴慶帝。影子問：「你到底想對范閒做什麼？」陳萍萍說：「我花了這麼長時間才讓他相信我。」仔細推敲，這句話裡的「他」不是范閒，而是肖恩，他花了十幾年的時間佈局，讓肖恩相信范閒是他的孫子。因此，陳萍萍沒有欺騙范閒。

疑問四：為何五竹一直矇著眼還能暢行無阻

圖/ 慶餘年微博

五竹叔從頭到尾矇著眼睛，看不太清楚長相，小說中他其實就是個機器人，跟著范閒的母親葉輕眉來到古代，一直守護著葉輕眉，葉輕眉死後就守護著范閒。為什麼要一直矇眼呢？因為那算是一種「封印」。在五竹「封印解除」之前，他和大宗師慶帝可以勉強打成平手，但只要拿下封條他可以立刻秒殺慶帝，范閒曾問：「你怎麼看到是什麼顏色？」五竹回答：「我很難解釋。」因為他是機器人，所以根本不是用看。

疑問五：太平別院隱藏的秘密

圖/ 慶餘年微博

太平別院是葉輕眉曾經居住的地方，她在給范閒信裡提到太平別院池塘下有個機關，它能開啟禁忌之門，但是葉輕眉強調禁忌之門後面有危險，她不希望范閒去尋找；這也不禁讓人猜想，難道太平別院就是神廟嗎？莫非葉輕眉是把「這世界到底是如何」的大秘密藏在太平別院，可能是更多現代化武器、可能是機器人、可能觸動神廟使者，總之不會是什麼好事，而范閒肯定會去打開它的，真相到底是什麼？看來只能等第二季了。

(中時新聞網)