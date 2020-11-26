日本土生土長的韓國女模Soyon，去年為時裝秀《關西Collection2019》走秀後，知名度大漲，日前更有日本網友在2ch論壇PO出她大秀惹火身材的多張美照，讚嘆「韓國的新垣結衣太可愛了」，引發熱議。

留著一頭俏麗短髮的Soyon，擁有一張無懈可擊的清純臉蛋，乍看下更有幾分神似日本當紅女星新垣結衣。最可貴的是，Soyon總是不吝惜秀出她33C、23、34的好身材，時常在社群網站放送性感美照，一下子辣扮俏皮小野貓，一下子又衣衫不整地讓胸前春光若隱若現，讓粉絲看了鼻血直流。

近日甚至有一位日本網友，直接以韓國新垣結衣來形容Soyon，並在論壇PO出其多張美照，引起眾人熱議「超越本尊了」、「根本不像，她更可愛」、「超越了新垣結衣，好不甘心啊」，但也有人一針見血地說：「你們只是饞她的身子。」

由於近年日韓關係逐漸緊張，據悉，Soyon在公開韓國人身分後，也收到了部分網友惡意留言，但她不介意，還說很喜歡日本，希望能在日本演藝圈好好發展。

(中時新聞網)