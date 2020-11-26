本來預定12月5日將訪台3天的美國環保署長惠勒，臨時宣布取消行程。國民黨立法院團首席副書記長鄭麗文認為，美國環保署長之所以取消行程，是因為川普已經承認敗選，美國總務署已經啟動政權交椄程序，所以取消行程也是剛好而已。

據香港媒體《中評社》報導，鄭麗文指出，川普政府的這位環保署長是一個不環保的環保署長，是川普反對氣候變遷的代理人、為美國煤炭業的掮客，所以他惡名昭彰的形象，和環保一點都不搭，形象不佳的惠勒來台訪問，對台灣而言也是不恰當。

鄭麗文認為，惠勒這樣要下台的人，談的所有議題都不能算數，民進黨政府還要跟這個人談，這不是非常滑稽荒謬嗎？惠勒會取消行程，原因是川普已經承認敗選，美國總務署已經啟動政權交椄程序，所以取消行程也是剛好而已，因為他本來就不該來台。

鄭麗文指出，民進黨政府押錯寶支持川普在先，就不應再讓他的官員來台，不能拒絕就低調一點，偏偏又很高調，難道民進黨政府不知道這個人要下台，而且惡名昭彰嗎？民進黨政府一錯再錯不知回頭、轉變，簡直不可思議。

(中時新聞網)