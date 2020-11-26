同事夾走你的食物該去討錢嗎？一名網友表示，晚餐時間自己買了蒸餃回公司吃，被旁邊女同事夾走一顆，他向對方討5元，不僅被罵小氣，還被詔告天下，PO文詢問「我做錯了嗎」，底下鄉民神回覆讓網友笑翻。

網友在PTT「WomenTalk」版PO文說，自己晚餐買蒸餃，一盒8顆要價60元，旁邊女同事過來說想吃一顆，他回一顆5元，女同事聽到後不以為意，夾走一顆。

下班後，原PO上前跟女同事收5元，讓女同事傻眼，痛罵他小氣，還到處找其他同事抱怨他很誇張。讓原PO氣炸，心中OS：「妳以為我不知道妳在家都跟妳老公AA制嗎？在家跟老公AA，結果出外吃別人的不付錢，我又不是妳情夫，當我工具人？」，詢問鄉民他做錯了嗎。

鄉民看到後紛紛揶揄留言：「應該給他吃兩顆 這樣要10塊比較方便 畢竟10元硬幣應該比5元多」、「很過分 一顆明明7.5 你只收5元 看不起你同事？」、「我給你40 可以給我吃八顆嗎」、「5元跟人要真的小氣 下次記得灌辣椒再請他試吃」、「你數學超爛還敢跟人要錢？」、「妳同事真的很誇張，上次女同事吃了我一個可樂果，我把整包倒出來全部數一遍，發現她要給我0.5元，她很阿莎力的給我1元說不用找了，這才是好女孩兒啊」、「原po還幫同事打折欸，真暖><」、「看起來對方一定不正」。

但也有人認真留言：「就事論事，如果你要開始就先說要收錢，那你收五塊不過分」、「收錢合理、但5元也收的下去、是真的有小氣感！還有她怎樣關你什麼事」、「你沒有錯 但真的小氣」、「合理啊你一開始就說要收了，又不是至親好友為什麼要大方」。

(中時新聞網)