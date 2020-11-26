基隆市公車連年虧損，今年負債13億元，交通處增編近1億元預算補貼公車處，議員王醒之認為，公車處應提出明確改革方案，並由市長林右昌親自說明未來營運改革方向，再進一步討論，審查會主席最終裁示，交通處3筆逾2億元預算保留，提交大會討論。

王醒之指出，公共運輸科的預算比去年多1億5百萬元，其中公車處的補貼占了9千萬，分別是4千萬補貼公車處虧損、5千萬補貼公車處優待卡票差，他認為，這2筆預算項目沒有明確說明，要求保留到大會進行審查，並由市長親自報告，具體說明公車處的改革方向，才能讓預算通過，否則虧損就會像是「黑洞」，永遠補不完。

此外，今年交通處更多了一筆800萬預算，處理市公車識別設計更新，王醒之懷疑，這筆預算與明年城市設計博覽會有關聯，是要投注車體、車外殼更新，藉以宣傳活動，他強調，如果真是如此，應該要說明清楚，並要公車處省思改善公車外觀是否為當務之急。

話鋒一轉，王醒之說，他日前才接到司機陳情指，駕駛座的車底盤有洞，怒批目前應先改善硬體設備，修繕冷氣、車體漏水問題，不應想著包裝公車外觀。最終，審查會主席裁示，3筆逾2億元預算保留，提交大會討論。

(中時 )