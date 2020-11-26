民進黨立委高嘉瑜曾宣稱，「租屋10年買不起房子」，卻被爆有2筆房屋。立委財產申報資料也揭露，擁有台積電、友達跟群創等8家上市股票，市值800萬左右。高嘉瑜日前公布租屋處衣服堆積如山的照片，引發討論。資深媒體人彭文正認為，高嘉瑜被打，這一切只是剛剛開始；甚至強調，民進黨現在何止欠監督，根本欠拉下台。

彭文正在《TVBS新聞網》直播節目中預言，打高嘉瑜，只是一開始，預言接下來她的簡訊可能會外流，還有錢的問題，接下來調查局會去搜她，問她是不是有買哪一張股票，過一陣子，可能還會上某周刊。

彭文正表示，當年《政經看民視》停播後，他改在網路播《政經關不了》，那些原先上過《政經》的來賓通通裝作不認識，通通沒有人願意來上他們的節目，不接電話、簡訊也已讀不回。

彭文正透露，總統大選選完了之後，唯二兩個民進黨從政黨員願意來上節目的，就只有高嘉瑜跟台北市議員王世堅。這個時候，你可以看出一個人的真性情；很多民進黨就開始罵高嘉瑜和王世堅，扯民進黨後腿。他們是扯民進黨後腿沒錯，因為民進黨正要跳下懸崖，當然要扯住後腿，不然就要掉下懸崖了。彭甚至強調，民進黨現在何止欠監督，根本就是欠拉下台。

(中時新聞網)