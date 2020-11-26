SOGO百貨董事長黃晴雯一早就到天母店替週年慶站台助陣，看到門口排隊人潮，以及沿路上的車潮，對台灣景氣很有信心。(洪凱音攝影)

SOGO百貨天母店週年慶25日正式開跑，首日開檔人氣滿滿，有神貓助陣，引爆來店禮人潮大爆發，帶動入店人潮增加80％，首日業績1.9億再創新高；SOGO百貨董事長黃晴雯一早站台助陣，看好今年國人不出國帶動消費買氣，精品、化妝品、家電、運動及超市五大業種可望衝出好成績，而全台各地週年慶業績表現優於預期，平均年成長7％。

黃晴雯表示，美國總統大選紛擾已經塵埃落定，加上國內疫情控制得宜，大家對旅遊、商務信心已經恢復，逐漸發展出商業營運的新常態，對今年第4季消費旺季以及未來景氣相當看好。

SOGO百貨天母店表示，歐系品牌家電在高回饋率的帶動下，吸引兩位來自內湖及蘆洲顧客，新居採購單筆首日首刷百萬元；而天母店最受歡迎的業種就是化妝品-資生堂 NO1.乳霜王，開店1小時內全面秒殺，整體化妝品業績成長高達25％。

SOGO百貨天母店家電首度將回饋提高至兩位數，大小家電只要單機10萬回饋13％，業績再創成長17％，SOGO天母店的週年慶首日業績預期達1.9億元，因上半年度疫情影響，今年週年慶期望將上半年度業績補上。

今年SOGO以HELLO KITTY為週年慶聯名來店禮主題，天母店為北區最壓軸週年慶，首日的HELLO KITTY保溫、保冰袋，實用功能搭配超可愛的外觀，搶換排隊人潮從開店起即出現，人手一只保冰、保溫袋，讓天母SOGO瞬間成為貓迷們的群聚熱點。

(中時 )