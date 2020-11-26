生根臺灣、深耕未來，法國巴黎人壽宣布，將投入新台幣2000萬元，繼續贊助政治大學商學院CARDIF銀行保險研究發展研究中心(簡稱 ： 政大商學院CARDIF銀保中心)下一個10年計畫，雙方將共同推動臺灣金融科技之創新發展、提升銀行保險的服務品質、促進產學合作並培養在地銀行保險與金融專業人才。

此贊助計畫是延續法國巴黎人壽自2011年起，與國立政治大學共同合作成立政大商學院CARDIF銀保中心，多年來扎根臺灣、培育人才，不遺餘力投入金融暨銀行保險教育與金融整合研究工作；新的贊助計畫為期10年，將自2021年起至2030年。

法國巴黎保險臺灣區總經理丘舒盈表示，法國巴黎保險在臺營運逾20年，為投資型保單及房貸壽險的領導品牌，近年來我們不斷提升銀行保險數位服務，積極強化智能金融產品與創新科技，並協助培育在地人才。

政治大學商學院院長蔡維奇表示，政大商學院CARDIF銀保中心已成為國內最重要的銀行保險研究單位，持續對銀行保險學術研究、政策建言與教育訓練做出貢獻，長期的產學合作計畫，將成國內產學合作的典範。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，透過過去10年來與政大商學院CARDIF銀保中心共同合作之市場調查與研究，幫助我們提前觀察到數位化的趨勢，因此法國巴黎保險已提前佈署，規劃數位轉型，發展數位平台及提升客戶體驗，提供消費者更多元的產品與創新的服務。

政大商學院CARDIF銀保中心主任彭金隆表示，面對金融保險科技浪潮的衝擊，全球銀行與保險業無不努力進行數位化與網路化轉型，但國內銀行保險的數位發展，不論在數位工具的使用或數位化的程度上都偏低，進展也相對緩慢。未來造訪實體銀行的客戶將會愈來越少，現階段高度依賴實體銀行的銀行保險業務也將會逐步喪失通路銷售優勢，因此未來銀行保險業務勢必得朝向數位銀行保險(e-bancassurance)轉型。

為延續銀行保險業務、應對網路或數位銀行發展的趨勢，彭金隆認為，將是銀行保險發展的重大挑戰。政大商學院CARDIF銀保中心與法國巴黎人壽將共同攜手下一個10年合作計畫，其發展重點除持續執行現行實體銀行保險通路之政策、市場發展與學術研究與教育訓練外，為因應數位與金融保險科技發展，未來將採朝銀行保險數位通路與數位轉型方向之政策與市場策略研究。

(中時 )