阿根廷退役傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）這個月才接受腦部手術，在阿根廷當地時間11月25日傳出因為心臟病發過世，享壽60歲。

馬拉度納今年10月30日才滿60歲，過去曾兩度心臟病發、染上肝炎及做過胃繞道手術，這個月身體不適送醫，診斷腦部有血塊，隨即安排手術取出血塊，出院後在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯北方30公里的老虎城自宅休養，如今傳出過世消息，令國際足壇不捨。

馬拉度納被譽為最偉大的足球員之一，2001年也被國際足總評為「20世紀最佳球員」，他是1986世界盃足球賽阿根廷的隊長，該屆雖然出現「上帝之手」的手球爭議，他還是帶領「天藍軍團」贏得該屆世界盃冠軍，在國家隊出賽91場累積34顆進球、四度參加世界盃，1997年自職業賽退休，擔任過2010世界盃阿根廷隊總教練。

在BBC等媒體報導馬拉度納過世的消息後，許多足球隊官方推特帳號緬懷這位知名退役球星，表示足壇損失一位傳奇人物，他的傳奇故事將永遠流傳。

(中時 )