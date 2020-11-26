基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區成功二路26日凌晨12點多，有一貨車疑似未將貨品綑綁牢固，導致數百桶沙拉油掉落在地，現場約300公尺長馬路遍布油污，目前環保局到場暫時使用木屑清除。

當地居民表示，當時在家中準備要休息時，突然聽到巨響，嚇得起身查看，發現馬路上堆滿著數百沙拉油桶，立即報警處理，所幸夜晚行經車輛不多，沒有車輛失控打滑等意外發生。

議員張秉鈞呼籲，民眾行經此路段要放慢速度，或是繞道而行，他強調，夜晚天色昏暗，視線不佳，油污也容易造成車輛打滑，民眾務必注意自身安全。

(中時 )