基隆數百桶沙拉油掉落 300公尺長道路遍布油污 03:052020/11/26 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市中山區成功二路數百桶沙拉油掉落在地。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市中山區成功二路26日凌晨12點多，有一貨車疑似未將貨品綑綁牢固，導致數百桶沙拉油掉落在地，現場約300公尺長馬路遍布油污，目前環保局到場暫時使用木屑清除。 當地居民表示，當時在家中準備要休息時，突然聽到巨響，嚇得起身查看，發現馬路上堆滿著數百沙拉油桶，立即報警處理，所幸夜晚行經車輛不多，沒有車輛失控打滑等意外發生。 議員張秉鈞呼籲，民眾行經此路段要放慢速度，或是繞道而行，他強調，夜晚天色昏暗，視線不佳，油污也容易造成車輛打滑，民眾務必注意自身安全。 (中時 ) #油污 #車輛 #沙拉油 #民眾 #馬路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘆洲340平方公尺道路開通 民眾放下心中大石 15:222020/11/25 生活 大甲中山路遇雨必淹 民代爭取整治側溝揮別水患 14:442020/11/25 寶島 海洋廣場遭海漂垃圾覆蓋 基隆黑鳶餓肚子咬食 15:372020/11/19 生活 台南永康排水工程施工1年半搞不定 挨轟台南最擺爛 13:092020/11/19 寶島 防堵黃牛 山月吊橋實名制預約 04:102020/11/18 地方新聞 竹縣霞喀羅國家步道 公廁20日啟用「方便」遊客 15:412020/11/18 寶島 基隆舊公車處整建開工 林右昌：串起大沙灣歷史最後一塊拼圖 18:482020/11/19 生活 官田舊營區祕境變生態文化園區 拚農曆年前開放 15:162020/11/19 寶島 偏區弱勢春節及時雨 暖捐920箱區里平安箱 17:122020/11/18 寶島 紓解永康交流道南下壅塞 增設中正北路右轉專用車道 17:372020/11/24 寶島 生活熱門新聞 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 陳吉仲再護航萊豬驚吐14字 網怒：你真的會下地獄 - 生活 頂溪站爺爺賣玉蘭花稱「妻逝獨居」惹心疼 在地人爆真相 - 生活 北台灣明驟降10度！連濕冷6天 最凍時間點曝光 - 生活 洋男阿里山離奇失蹤 「千人洞」驚見駭骨牛仔褲 百人慘死事件曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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