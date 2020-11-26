大陸國台辦日前證實北京將制訂一份「台獨頑固分子清單」，表明「這筆帳一定會清算」。從過去中共處理類似問題分析，這份台獨清單可能會很類似共軍在1948年底軍事形勢接近全面獲勝時所發布的「戰犯名單」，名單公布時間點可能會在美國新任總統拜登就職之後。而中共這種在對台政策上將政治上敵手轉換為軍事上敵方的做法，也與台灣兩岸專家指稱台海「面臨準戰爭邊緣」的分析若合符節。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，少數「台獨頑固分子」長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家看得很清楚，這筆帳是一定會清算的。先前《人民日報》與《環球時報》在點名蘇貞昌是頭號台獨分子的同時，甚至表明中共將對列入清單者採取嚴厲制裁、終身追責等措施，最嚴重者可判無期徒刑。

偽滿洲國皇帝愛新覺羅．溥儀（右）接過最高人民法院頒發的《特赦通知書》，當時溥儀被關在撫順戰犯管理所。（圖／文匯網）

大陸智庫官員指出，建立台獨清單名單早在2年前就已開始構思，最近因為美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）公開宣稱「台灣不是中國的一部分」，北京才決定推進，公布時機很可能在美國新任總統拜登明年1月20日宣誓就職之後。

北京此種做法反映出其對台政策的一貫邏輯，中共長期以來認為台灣問題是國共內戰遺留的問題，因此毛澤東在1947年《解放軍宣言》中提出要懲辦「以蔣介石為首的內戰罪犯」，因此從某種意義上說，台獨清單也可視為毛澤東開戰犯名單的延續。戰犯名單一直到1948年12月才由《新華社》引述「某權威人士」的話公布，名單包括蔣介石、李宗仁、陳誠、白崇禧、何應欽、陳果夫、陳立夫、孔祥熙、宋子文、宋美齡、吳國楨與多名軍事將領及黨政要員共44人，被列為罪大惡極的頭等戰犯。1949年1月再增列朱紹良、谷正綱、鄧文儀、蔣經國、左舜生、胡適等37人的戰犯名單。最後，中共軍事獲得全面勝利，共有926名包括國民黨將領、校級軍官與政府官員被以戰犯逮捕，分別關押在北京、撫順、濟南、西安等地的戰犯管理所。

大陸官方的研究認為，當時中共開立戰犯名單「對分化國軍、爭取中間勢力、孤立頑固勢力起到了積極作用」，部份國民黨將領與高官先後投降，還在《人民日報》公開向在台灣的朋友與袍澤喊話。

1950年韓戰爆發後，美國介入台海，海峽局勢產生巨變。1954年中共改變對台方針，提出和平解決台灣問題的構想，毛澤東同時決定對仍在關押的戰犯進行思想改造並分批實施特赦，1959年底開始首批特赦，包括滿洲國皇帝溥儀以及杜聿明、王耀武、宋希濂等國軍將領11人，並以這些釋放的戰犯對台灣的蔣介石政府進行政治攻勢，以瓦解據守台灣蔣介石政府的軍心。此後幾年，陸續又釋放了5批戰犯，全部6批特赦戰犯人數共274人。其中許多人後來還擔任全國政協委員，也有些到香港或國外與子女團聚。1972尼克森訪北京，美中關係大幅改變，中共便在1975年把剩下的293名戰犯全部釋放，此舉獲得許多海外中文媒體的讚賞，也給當時台灣的蔣介石政府帶來不少壓力。

從一開始在內戰時期建立戰犯名單，一直到最後戰犯全部釋放，象徵著中共與國民黨之間從軍事對抗逐步轉入和平統一的進程，今年以來中共不斷地在台海周邊進行大規模軍事演習，幾乎重演1995年至1996年台海危機，更進一步地還持續派遣戰機穿越台海中線與進入台灣防空識別區實施偵察及施壓，至今仍無減緩跡象。若加上正在開列具有戰犯名單意味的台獨清單，很明顯是將原有對台和平統戰政策轉向軍事對抗。正如文化大學社科院院長趙建民所稱，從多個面向與證據觀察，兩岸正面臨「準戰爭邊緣」，台海正進入40年來最嚴峻的時刻，十分令人擔憂。

(中時新聞網)