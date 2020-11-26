丁噹攜手Cindy袁詠琳共同參與作詞、作曲、編舞的〈我要我〉，MV上線不到一周全球累計播放超200萬次。二人在《乘風破浪的姐姐》節目中認識的好友也錄製加油打氣的影片。黃曉明及伊能靜、阿朵、陳松伶、萬茜、張雨綺等超過20位姐姐在影片中放話「姐的態度就是我要我喜歡就OK 」完美符合「噹辛」的心聲，鍾麗緹更說：「肯定聽一百遍、二百遍」力挺姐妹。張萌則傲嬌表示，本來「不願」為這首自己沒參與的歌曲祝福，但聽完歌後只想勇敢喊話「下次唱歌請帶上我」。姐姐們還共同擺出〈我要我〉的killing pose，半遮眼睛和嘴巴，寓意大家要勇敢為自己發聲，勇敢說出自己內心的話。

丁噹和袁詠琳亦因為合作單曲，共同練舞感情增進飛速。日前兩人忙中偷閒不錯過菊黃蟹肥的好時機，同遊陽澄湖玩樂，舉蟹擺拍「蟹蟹」多方鼓勵支持。丁噹說：「非常謝謝姐姐們的祝福，給了我們很多動力。也希望這首歌能鼓勵到很多妹妹，大家都要遵循自己的內心，去做自己想做的事。」袁詠琳則表示：「感謝這個夏天在《姐姐》節目遇見你們，你們的友情是我今年最棒的祝福跟禮物。很難忘當時的時光，雖然回不去了，但我們一起經歷的一切一輩子都會留住。謝謝你們幫我找回自信，我要我永遠勇敢自信下去。」

丁噹袁詠琳同遊陽澄湖(相信音樂提供)

自《乘風破浪的姐姐》以來，丁噹不時登上熱搜，受各方議論，被媒體提及時，丁噹表示：「流量可能有一種形態是火山爆發，但細水長流也是一種流量。只要流得長，好作品累計下來的流量也不容小覷。」比起熱搜常駐，丁噹更希望大家透過作品記住她。而〈我要我〉以唱跳為主，也是想突破大家對她的固有印象，給大家帶來驚喜。12月初，丁噹的個人線上演唱會也將與大家見面。

丁噹袁詠琳同遊陽澄湖(相信音樂提供)

(中時 )