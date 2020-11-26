Lara梁心頤推出〈玩轉〉新歌MV，由姊姊梁妍熙Esther 擔任導演操刀掌鏡，Lara做好女明星幕前工作，姊姊身兼5職，除了是MV導演，也是製片人、剪接師、造型師，最後成了裁縫師親手縫製紫色條紋旗，只為讓妹妹能美美入鏡。事實上她的新專輯從2017年陸續收歌製作，〈玩轉〉這首歌塵封了3年才出土！Lara笑說：「非常有趣，整個過程其前後後花了3年多，音樂製作是2017年、對嘴畫面是2018年拍的、MV劇情拍攝則是2020年11月。真的是慢工出細活，終於把輕電子風格變成了現在的派對電音。」

Lara梁心頤推出全新數位EP《RE》與5位不同製作人跨界合作，〈玩轉〉是首波主打，她希望傳達滿滿能量：「這首歌能反應女性主義歌詞，相信任何人看到歌詞、聽到旋律後，可以為自己有感受的重要議題發聲，這是一首能給予力量的歌。」MV中Lara換了4套造型，特別運用同一條項鍊做成了手環、項鍊、髮飾不同配件，推崇「環保時尚」主義，把同個配件做不同穿搭，也符合〈玩轉〉概念。

Lara在新歌〈玩轉〉MV頭戴彩虹旗，為同志、女權主義打氣。（妹妹娃娃多媒體提供）

Lara在新歌〈玩轉〉MV頭戴彩虹旗，為同志、女權主義打氣。（妹妹娃娃多媒體提供）

一改過往甜心、抒情對嘴風格，Lara在鏡頭前開心舞蹈，沈浸在舞曲氛圍，她自曝：「其實我私下是個HIGH咖，我沒有跳得很好，但喜歡動來動去。去夜店穿高跟鞋、迷你裙活動不自在，現在覺得穿球鞋跳電音是一件很享受事情。這次有小小編舞，覺得自己還滿有一套的。」劇情中，她與製作人DJ Noodles麵麵、友人在車上恣意享受，開車夜遊兜風、聽著音樂，一群人非常自HIGH，卻也因為一首歌HIGH到被警察帶上警車。劇情看似調皮戲謔，卻傳達聽電音不是只有喝酒、嗑藥等負面形象，純粹是音樂好玩，開車出遊就能陶醉其中。Lara笑說，「比較調皮的風格，很認真的搞笑，這樣劇情是瘋狂又可愛的。只要打從心裡想要享受，就沒人可以打擾你」。

Lara在新歌〈玩轉〉ＭＶ中，夜遊乘車兜風 。（妹妹娃娃多媒體提供）

(中時 )