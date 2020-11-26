小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】疫情狂飆 全球確診逾6000萬人

全球疫情持續發燒，根據Worldometer網站統計數據，全球新冠肺炎確診人數昨日正式突破6000萬大關，超過141萬人病故。美國確診數持續狂飆，染疫人數逼近1300萬例，死亡病例逾26萬例，美國24日有超過8萬6000人因為染疫而住院，創下新高紀錄。

【2】新冠疫苗 我近1500萬劑到手

新冠肺炎疫情未歇，各國紛紛投入疫苗研發。中央流行疫情指揮中心昨透露，我國日前已向國際疫苗廠支付部分訂金，目標是要取得1000萬劑的新冠疫苗。若再加上向COVAX採購的疫苗，至少有近1500萬劑的疫苗在手中。

【3】陸指控為台諜 學者施正屏判刑4年

台灣師範大學退休副教授施正屏遭大陸國安單位指控間諜案24日作出判決，安徽省馬鞍山市中級人民法院認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑4年。不過，目前尚不清楚施正屏是否決定上訴。陸委會譴責陸方此舉是惡意的政治炒作，並指陸方迄未通報家屬，完全漠視施正屏的基本人權。

【4】主委變牽猴仔 藍轟NCC國家恥辱

中天新聞台遭撤照後，留下的52台成為各頻道業者爭奪目標，據傳，通傳會（NCC）主委陳耀祥2度與中嘉高層溝通，「要中嘉撤寰宇換上華視」，並稱是府方的意思。國民黨團昨開記者會質疑，陳耀祥當牽猴仔？黨團痛批NCC已成國家恥辱，高呼「陳耀祥下台」，蔡英文總統應出面自清，若非府方的意思，難道是蘇揆栽贓給蔡英文？

【5】進口萊豬101國 農委會3天公布網址

國民黨日前發布一支影片提到「全球有160個國家基於食安考量禁止進口萊豬、民進黨政府讓全世界26個國家的萊豬可以進口台灣」等，被農委會駁斥資訊錯誤，指是有101國允許萊豬開放進口，主委陳吉仲昨在立院被問到是那101國？他承諾3天提供101國查考網址。

(中時新聞網)