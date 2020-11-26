美國總統川普今天告訴支持者必須努力翻轉大選結果，表示這場選舉受人操弄，好確保民主黨的拜登能夠勝選。另一方面，國務院則透過電郵，通知職員過渡程序已展開。

法新社報導，川普（Donald Trump）透過電話告訴賓州的共和黨支持者們：「我們必須翻轉這場大選。」

「這場選舉有舞弊行為。」

另一方面，根據路透社今天看到的內部電郵，美國國務院通知職員過渡程序已經開始；國務院內部已指派小組支援交接給民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）明年上任的新政府。

相關指導方針於今天寄出之前，美國總務署（GSA）已知會拜登可正式開始交接。

國務院在內部電郵中表示：「經歷11月3日的大選後，總統當選人拜登的過渡團隊代表已抵達國務院，支援籌備過渡。」

電郵並指出會有「專門」小組支援拜登的過渡團隊，以確保他們能獲得必要資訊和後勤支援。

國務院未立即回應置評。（譯者：楊昭彥）1091126

(中央社)