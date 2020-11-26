早年台灣先民橫渡凶險的黑水溝，多會攜帶家鄉神明香火同行以求庇佑，「董公真仙」便是如此來到台灣。新北市新店「進寶殿」義工蔡勺弁表示，董公真仙為救助貧病蒼生，多次降臨凡塵；傳說董公曾降於隋朝末年，名叫董柏華，自幼善良又聰穎好學，得到高人指點後，始研習天文地理和醫術，「他經常雲遊各地採藥，為民眾治病，深受百姓的尊敬和愛戴。」

每年的董公真仙誕辰，進寶殿會舉辦祈福法會，保佑國家安定，也為民眾消災解厄。（圖／進寶殿提供）

董公再次降世則是在唐朝，當時皇太后一病不起，御醫們都束手無策，董公便化身為老人進宮行醫，成功挽救奄奄一息的皇太后，因而被視為神醫。唐太宗大喜，特封董公為「真人」，並賜予董公「進寶殿」令牌，讓董公能自由進入寶殿晉見皇帝。

蔡勺弁說，董公治病從不收取費用，但他會希望病人痊癒後，能夠栽種杏樹回報，多年來，病患種植的杏樹多達上萬棵，待杏樹成熟後，董公再以杏仁換取金錢用來製藥；「杏林春暖」一說，即是源自於董公的善舉，稱頌那些不重視金錢、只在乎救人的醫生。

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(中時新聞網)