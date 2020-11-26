相傳「董公真仙」原是古佛，本居於西天，為拯救蒼生，遂降臨凡塵濟世救民，在民間被譽為「神醫」，每年農曆十一月二十七日為董公真仙誕辰。據信董公離開人世後，仍頻頻顯靈施藥醫人，明朝年間，福建安溪鎮民感念其恩澤，特別在鳳凰山頂建廟，祈求董公真仙保佑百姓身體安康。

關於董公的事蹟，「進寶殿」義工蔡勺弁說：「據傳董公有位漂亮姊姊被蛇妖看中，在姊姊出嫁那天，董公沿著姊姊一路撒下的菜籽，順利找到蛇洞，並奪取了蛇妖的法寶拂塵，在鬥法的過程中擊敗蛇妖，至此留下『除蛇妖得寶拂』的傳說。」

蔡勺弁表示，安座在進寶殿的董公真仙佛像，最古老的一尊已有200多年歷史。（圖／張文玠攝）

「進寶殿」主委林宏逵表示，由於董公為古佛，且不吃葷食，所以民眾答謝時，供桌上的牲禮都會放在土地公那一側，以示對董公的尊重。

新店的「進寶殿」至今已有六十九年歷史，林宏逵指出，清朝乾隆年間，福建安溪鎮的翁氏家族來台開墾，恭迎了董公真仙的神像和香火，初期只祀奉在私宅，但因董公真仙屢屢顯靈、神威遠播，在眾人提議下才於民國四十一年建廟。每年農曆十一月二十七日為董公真仙誕辰，進寶殿會舉辦法會，祈求國家強盛安定，也保佑民眾健康如意，讓董公行醫救人的事蹟能代代相傳。

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(中時新聞網)