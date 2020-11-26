今年房市熱度破表，「紅單」（購屋預約證明單）炒房伴隨投資客大肆出籠，儘管內政部次長花敬群開嗆「誰敢炒作！」也難遏止紅單歪風。近期有網友向本刊踢爆，新竹縣竹北市有一名團購主丁丁取得代銷一哥「海悅國際」的案源，在開案前提供獨家戶數，販售「優先預購權」給投資客，每戶收取15萬元的服務費，這種「轉紅單」的變形玩法，近日爆發一宗退費爭議，引起網友兩極攻防，消費者買房一定得要小心。

「臉書『丁丁的新竹房產攻略』版主丁丁，最近卻因不願退還服務費，引發一連串網路論戰。」該知情人士透露，3月間，丁丁透過臉書發布高鐵新竹站旁的預售案「竹科滙」資訊，吸引逾50名網友回應「想了解」。5月間，丁丁宣稱取得「竹科滙」獨家銷售戶數，並在代銷公司海悅國際開案前舉辦投資說明會，讓有意願的投資人以每戶15萬元服務費，取得優先承購資格。

部落格「300、302研究室」版主小顏因團購買房的退費問題槓上丁丁，讓預售屋團購生態浮上檯面。（圖／翻攝自部落格「300、302研究室」）

在竹北供不應求的房市下，據說當天共登記了120戶，最後僅30戶確定購買，其中有一位投資人事後反悔想要退單，丁丁卻不願退費；該買家向身兼部落客與房地產業者的友人小顏訴苦後，小顏決定出面替朋友討公道。

6月起，小顏在自己的痞客邦部落格「300、302研究室」發文不合法情事，並抨擊丁丁與海悅國際「不斷透過通訊軟體在社群帶風向」，還公布自己與丁丁的對話錄音檔，丁丁在其中解釋「這是一個大代銷和小代銷的合作關係」，小顏甚至發出不自殺聲明，引發雙方支持者隔空交火。

「我認為（不退費）不合理，曾向海悅國際副總等相關人士反映此事，後來覺得自己管不著企業的銷售手法，想說算了。隨後同業卻在LINE社群『竹北房市大小事』帶風向攻擊我，所以我就在部落格發文揭露這一切。」小顏表示。

為抑制炒房亂象，內政部次長花敬群祭出聯合大稽查，但不少民眾認為效力有限，購屋熱度不減。（圖／報系資料庫）

海悅國際主委宋子顥則澄清：「事前有聽到丁丁要開說明會，我們沒有參與也不清楚細節。」至於被質疑若不是雙方有合作，團購主說明會上怎有資料可介紹？宋子顥回應：「建案已取得建照，資料很容易得到，網路上匿名的發言，講話不用負責，已造成困擾，竹科匯仍照既定計畫在9月底公開銷售。」(待續)

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(中時新聞網)