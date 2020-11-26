近期，有網友在痞客邦「300、302研究室」部落格踢爆新竹一名團購主聯合知名代銷業者海悅國際，於開案前取得「竹科匯」獨家貨源。版主現身說法，大代銷默許小代銷以每戶15萬元服務費換取優先預購權，導致新竹炒房歪風。然而，「竹科滙」事件爆發後，海悅國際就在建案臉書粉絲頁貼出聲明稿，強調沒有授權或委託他人代收「預約金」以及「保留金」，緊急興建擋火牆。

海悅國際為台灣房產代銷龍頭，因被指控疑似與丁丁合作代銷「竹科匯」，捲入團購退費糾紛。（圖／翻攝自海悅國際官網）

記者採訪到日前被內政部次長花敬群在媒體上點名炒房的部落客「竹科張太太」，外傳3年前於海悅國際銷售的「竹科悅揚」就是「竹科張太太」以團購方式掃貨。不過「竹科張太太」反向記者喊冤，「我平時只有寫建案開箱，不然就是生活用品和美妝保養，我從來就不認識竹科悅揚現場專案，也沒踏進過竹科悅揚的接待中心一步。」

被內政部次長花敬群點名炒房的部落客「竹科張太太」喊冤表示，當初在海悅國際代銷的竹科悅揚掃貨的團購主不是她。（圖／報系資料庫）

「300、302研究室」的版主小顏則爆料，除了部落客丁丁，海悅國際還固定與一位彭姓房仲合作，彭姓房仲正是3年前一次包下百戶「竹科悅揚」的團購主。另一名知情人士也指出，丁丁與海悅國際關係密切，首次合作應是竹北市去年的百億大案「豐采520」，「聽說該案建商『豐邑建設』發現丁丁將向消費者收取服務費，便下令嚴禁海悅國際繼續跟丁丁配合。」

對此，豐邑建設證實確有此事，表示委託代銷只要合法操作，基本上不會過問銷售方式，但不容許有分銷行為，「消費者以團購方式找上代銷索取優惠沒有關係，但如果團購主沒有建商的委託授權合約，不能跟客戶介紹商品和收費；如果出事，消費者只會找建商，就會破壞顧客關係及品牌信任度，所以我們知道後立刻制止。」

海悅國際主委宋子顥則澄清：「事前有聽到丁丁要開說明會，我們沒有參與也不清楚細節。」至於被質疑若不是雙方有合作，團購主說明會上怎有資料可介紹？宋子顥回應：「建案已取得建照，資料很容易得到，網路上匿名的發言，講話不用負責，已造成困擾，竹科匯仍照既定計畫在9月底公開銷售。」(待續)

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(中時新聞網)