今年房市熱度破表，排隊購屋、狠掃百戶、開案即完銷案例處處可見，這樣的情況更是發生在新竹竹北地區，由於在當地投資房地產能快速獲利，導致手邊有閒錢者都想賺一波，而自住需求的民眾也出現買不到房的窘境，進而衍伸願支付掮客數十萬服務費搶購預售屋的商機。

「因為有利可圖，在地房仲、工程師、菜籃族，人人都希望從中炒一波。」一位業者說，以前投資客都是私下運作，靠著口耳交流相揪購屋，每個人掃貨單位以十位數計算，行事低調且各個是老手；隨著科技進步、社群媒體發達，再加上有竹科撐腰，年薪百萬工程師滿街跑，年輕「投二代」看好短期套利金額誘人紛紛加入投資戰局，團購生態從檯面下發展到網路上，運作模式也跟著推陳出新。

《住宅週報》社長陸敬民認為，「買的人和以前不同了，以前江湖事江湖處理，現在的『投二代』多是業餘投資客，同時善用網路工具批判不公，當糾紛出來後，很快在網路上傳播，也讓外界一窺房地產投資的面貌。」

為什麼有民眾甘願支付服務費買預售屋「優先預購權」？《住宅週報》社長陸敬民指出，一是終端消費者對「買不到房子」的深層恐懼，二是每個消費者心裡都住了一個投資客。（圖／王永泰攝）

至於為什麼會有民眾甘願支付服務費搶預售屋「優先預購權」？陸敬民指出，一是終端消費者對「買不到房子」的深層恐懼，二是每個消費者心裡都住了一個投資客。「這麼多中古屋待價而沽，消費者偏要擠最高房價的預售屋，原因就在於可以玩槓桿有套利空間，大家都想在期限內拚轉紅單和換約，若不從心裡層面移除消費者的跟風恐懼，想要消彌炒作亂象有困難。」

一位業者感嘆，大家都說討厭投資客，但嘴巴講是一回事，有機會取得利益途徑時，都會想撈一下，換個約就能輕鬆入袋百萬元，有太多人想透過這個機制賺錢，全民炒房豈能怪誰？

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(中時新聞網)