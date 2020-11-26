2020年是相當不平靜的一年，其中新冠肺炎更帶給全球極大的危機，將近134萬人都在這場世紀瘟疫中辭世，由於新冠肺炎的疫苗尚未開發成功，為了避免「雙重威脅」，今年的流感疫苗也掀起搶打潮，但隨著南韓爆發83人施打流感疫苗後死亡，新加坡、馬來西亞暫停使用部分流感疫苗，再加上藝人吳宗憲也公開自己有不適反應。

日前一名28歲女性產後施打流感疫苗，數日後竟罹患猛爆性心肌炎，多重器官衰竭，正在醫院等待換心，雖然尚未確認與流感疫苗有關，但民眾不免人心惶惶。

「我們第一線的醫師感受最明顯！」耳鼻喉科醫師柯仁弘透露，原本大家擔心流感、新冠雙重感染，所以搶打流感疫苗，但傳出不良反應的消息之後，一瞬間大家都嚇到了，至少有3成民眾改變心意「不打了」。

隨著數起流感疫苗不良反應事件傳出，流感疫苗施打率瞬間「凍結」，部分診所有不少疫苗「滯銷」。（圖／報系資料庫）

「流感疫苗訂太多卻沒人打，所以我們診所醫師群組裡，每天都有人PO文釋出疫苗，看看有沒有其他醫師需要。」柯仁弘說，截至目前為止，施打流感疫苗的狀況仍未改善。

根據疾管署資料顯示，11/8的公費流感疫苗單日僅打了0.1萬劑，創下今年最低，相較於去年同期的12.6萬計，相差甚多，其中0至6歲兒童施打率為43%、50~64歲高風險族群為15.5%，都比去年的46.4%、16.6%更低。

耳鼻喉科醫師柯仁弘提醒，原本預計施打流感疫苗的民眾，近3成決定「不打了」，可能會陷入感染病毒的風險，又以腎友影響最大。（圖／柯仁弘提供）

柯仁弘說，澳洲國立大學傳染病專家桑賈亞近期發表一項研究，發現近十年多種冠狀病毒均在冬季趨於惡化，再加上新冠病毒威脅升高，若不施打疫苗，將陷入健康險境。

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(中時新聞網)