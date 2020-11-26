流感疫苗不良事件頻傳，引起民眾集體恐慌，原本因新冠病毒引發的搶打潮瞬間凍結，但肺炎鏈球菌疫苗卻變得炙手可熱！耳鼻喉科醫師柯仁弘說，民眾雖然不敢打流感疫苗，但還是希望秋冬能夠多一點保護力，於是改而搶打肺炎鏈球菌疫苗。「其實肺炎鏈球菌、流感病毒同樣都會導致肺炎，應該兩支疫苗都打才完備！」

50至64歲的民眾為流感高風險族群，醫師建議，施打流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗不僅能夠預防流感，也能在罹患新冠肺炎時，降低對肺部的傷害。（圖／嘉義市政府提供）

「尤其是慢性腎臟病患更要提高警覺！」腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師說，根據健保署剛剛公布的資料顯示，慢性腎臟病去年健保支出533億元，是最燒錢的疾病，也是新一代的台灣國病，大約每8人中就有1人罹病！

林裕峯說，這些患者免疫力差，本來就是感染各種病菌的高危險族群，一旦感染就會重創腎臟功能，很容易惡化成洗腎，甚至危及性命。「其中肺炎最為致命，研究顯示，慢性腎臟病患會多出14~16倍的死亡風險！」

醫師建議，慢性腎臟病患應同時施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，才能降低感染肺炎的風險（圖／腎臟病防治基金會提供）

不要認為慢性腎臟病遙不可及，林裕峯說，大多數慢性腎臟病患都是出現症狀才就醫，事實上更多潛在病友根本不知道自己有病。「三高是腎臟病的主因，隨著三高年輕化，腎臟病患也愈來愈年輕，許多更是直接洗腎。」

林裕峯說，除了飲食之外，濫用止痛藥、食安問題、肥胖都是原因，讓愈來愈多年輕人罹患慢性腎臟病，建議40歲之後每3年健檢一次確認腎臟功能，一旦發現腎功能有狀況，才能及早避免惡化。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)