「尤其今年冬天更險峻！」腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師說，義大利新冠肺炎的死亡案例中，大約有2成是慢性腎臟病患，而新冠肺炎也會引發急性腎損傷，可能會讓一個原本健康的人變成洗腎病人。

「施打疫苗是目前最有效的預防方法！」林裕峯說，目前政府僅補助5歲以下、75歲以上施打公費肺炎鏈球菌疫苗，建議不符合資格的慢性腎臟病患自費施打較好，大約要價1000~3000多元不等。

相較之下，公費流感疫苗的對象較廣，卻受到不良事件影響施打率。耳鼻喉科醫師柯仁弘說，如果真的很擔心，或許可以先進行「流感風險檢測」來判斷風險，透過分析對抗流感病毒相關的6個免疫基因位點LGALS1、IL1B、IL10、LTA、MBL-2、IL-1RN，就能知道自己容易感染嗎？容易變成重症嗎？以及打疫苗後生成抗體的狀況，大約需自費5000多元。

柯仁弘說，每個人的基因型態都不同，同樣感染流感病毒，有些人會發燒，有些人則不會發燒；有人可能接種一次疫苗就可以度過整個流感季節，有的人卻需要施打好幾次才具有保護力，這都與個人的基因有關係。

了解自身風險之後，就能進一步預防因應，無論有沒有施打流感、肺炎鏈球菌疫苗，至少可以降低接觸病毒、細菌的機會，例如避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；勤洗手、避免觸摸眼口鼻，同時好好的戴上口罩，做好個人衛生才能安全度過這個冬天。

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(中時新聞網)