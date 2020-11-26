台灣慢性腎臟病患將近200萬人，大約每8人中就有1人罹病，是健保支出最多的第一名疾病，共耗資533億元！慢性腎臟病患一旦感染流感或新冠肺炎，除了可能使腎臟病況惡化，進而導致洗腎之外，死亡風險也會大為增加。

許多人認為老年人才會得慢性腎臟病，但其實不然！腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師說，大多數慢性腎臟病患都是出現症狀才就醫，事實上更多潛在年輕病友根本不知道自己有病。「三高是腎臟病的主因，隨著三高年輕化，腎臟病患也愈來愈年輕。」

「最關鍵的原因是飲食！」腎臟病防治基金會營養師李宛璇說，曾有一位20多歲女性病友，因為排班工作相當忙碌，常常一天只喝一杯手搖飲充飢，後來常常感到頭痛欲裂，直到有一天左眼感覺看不見才就醫，沒想到竟被宣判腎臟功能嚴重退化，已經需要洗腎。

「太甜、太鹹都不行，也不能吃太多蛋白質食物。」李宛璇說，現代人吃太多肉了，以50公斤的人為例，大約一天吃5片三指幅寬的肉就已經足夠，過多的蛋白質會產生含氮廢物，也就是所謂的「尿毒素」，對腎臟而言都是沉重負擔。

健身族常吃的高蛋白飲食有風險嗎？李宛璇說，理論上高蛋白會製造更多的含氮廢物，但若能轉化成肌肉或許就能降低風險。至於目前很夯的「人造肉」，雖然由植物做成，營養價值與真肉差不多，但仍屬於加工食品，長期攝取仍可能增加腎臟病風險。

林裕峯說多數年輕人輕忽慢性腎臟病，數據顯示，40歲以下檢查腎臟功能的比例低於2成，建議年輕人平時多注意「泡、水、高、貧、倦」5症狀，只要符合其中2項就建議就醫檢查，以及早控制病情。

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(中時新聞網)