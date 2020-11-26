檢調偵辦前生技股王康友KY炒股案，查出綽號「豐銀吳」的股市主力、前立委吳光訓，涉嫌在2018年間以透過子女吳怡利、吳郁展等人名義，購買近2000張康友股票，炒作康友權證，涉嫌違反《證交法》，台北地檢署昨指揮北機站兵分9路搜索、約談吳光訓、吳郁展、炒手楊志強與兒子共5人到案。檢方今凌晨諭令吳光訓以300萬元交保並限制出境、出海。

另楊志強100萬交保，陳X順200萬元交保，2人均並限制出境、出海；吳郁展、楊志強兒子楊X明2人均獲請回。

檢調懷疑，吳光訓2018年9月1日至10月20日透過子女吳郁展、吳怡利名義購買康友1215張、579張，子女分別都擠入康友前10大股東。吳光訓將股價從300多元拉抬至500多元，炒作康友權證。

檢調調查，康友前董事長黃文烈，明知在大陸轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，卻將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，而未在2019年第4季財務報告中揭露，涉嫌掏空7億元，黃還勾結炒股集團炒。黃文烈因案發前逃亡新加坡遭北檢通緝。

(中時 )