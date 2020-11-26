不少網友在網路尋求網友協助幫忙找歌，像是有一名網友曾在PTT以「到南部弄假牙」為線索，被網友找出是韓國流行搖滾樂團FTIsland的《壞女人》，令不少網友發笑。前天也有一名網友求助找歌，由於他提供的資訊實在是太含糊，怎料還是有人4小時內神出答案，讓無數鄉民直接跪拜「太神了！」

原PO前天在PTT笨版發文指出，前一晚因喝了點酒，半夜醒來上廁所，腦中卻突然想起一首老歌的前奏，前奏的旋律不斷地在腦中迴盪，但不記得主旋律及歌名，想著想著竟讓他輾轉難眠。

原PO補充，「本來以為是《舞女》，但查了之後發現不是」，他透露歌曲的前奏節奏感很強，並提供線索為「噔噔 噔噔 噹噔(停)，咚咚 咚咚 噹咚(停)，嚕嚕嚕，督嚕嚕嚕，嚕嚕嚕，嚕嚕嚕，噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔，督嚕嚕嚕。」

不少鄉民看完後，滿頭霧水，「陳小雲，愛情恰恰」、「你害我滿腦子舞女啊啊啊」、「只會想到印度F4，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟答答答」、「我知道！是魔鬼終結者的配樂」。

猜歌樓一路從1樓蓋到10樓，一名鄉民回應「知道是哪首了！『挖胸信，挖胸信某郎比挖卡愛麗』（台語：我相信～我相信沒人比我更愛你）。」這名鄉民也在留言下方附上歌曲的YouTube連結，讓原PO想破頭的歌曲正是詹雅雯的《望月想愛人》。

這也讓原PO相當興奮，直呼「太強了！沒錯沒錯就是這首！」許多鄉民看了下巴都快掉下來，「這樣也行？」、「啥？笨版眾人都會心電感應嗎」、「太神了，只能推一個」、「為什麼影片的前奏和原PO的描述完全對不起來」、「太強了，噔來噔去這樣也找得到。」

(中時新聞網)