罷免議員行動第三階段需要25%的同意票，罷免必須達到71956人。（圖／本報系影音截圖）

反萊豬投票還偷跑！罷捷總召怒轟黃捷「糟透了」

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，11月20日已送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，第二階連署書共有40,918份，等同「鳳山40,918人的民意」。但根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71,956人，黃兩年前以18,420票當選，可見門檻相當高。對此，不少網友直呼「真的好難」，也有網友氣憤痛批法規不合理、這樣會讓不適任民代有恃無恐。

中視政論節目《2020庶民大頭家》日前曾報導有關罷捷活動進度，內容指罷免黃捷行動如火如荼，11月20日罷捷團體更集結遊行，將第二階段連署書送至高雄市選委會，聲勢之大不僅引起各界關注，更與過去黃調侃鳳山的「鳳」字不好寫成極大反差。

該報導並說明，第二階段連署通過後，依規定40天內要舉行投票，預計12月底就會進行。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71,956人，與黃捷2018年當選得票數18,420相比，門檻相當高。罷捷團體已規劃在各鄰里催票，盼衝刺出最高投票數。

罷免黃捷門檻消息一出，網友近來討論熱烈，有人驚呼：「71,956！真的好難……」「要七萬……有點不樂觀」、「71,956這門檻真的很高」；更有人痛批：「18,420當選要71,956才能罷免，這是什麼邏輯」、「這根本就是不合理的法令」、「議員的當選門檻很低，通常一萬多票就能凍蒜，但罷免卻要七萬多，幾乎是區域立委的當選票數了」、「修法權力在立法院」、「做錯事要讓她萬劫不復！」「鳳山人都要去投罷免！不然會給白目妖翻白眼！」

(中時新聞網)