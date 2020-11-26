路透社25日引述消息來源指出，白宮考慮撤銷禁止來自英國、愛爾蘭、另外26個歐洲國家、以及巴西等非美公民的入境限制。

歐洲新冠肺炎疫情反撲。

年初新冠疫情全球大爆發，川普3月下令，禁止大部分歐洲非美公民入境美國，不過路透社引述5名美國、航空官員指出，白宮正在考慮解除歐洲旅行禁令，包含取消英國、愛爾蘭、另外26個歐洲申根國家、以及巴西等非美公民的入境限制。

不過有關禁止來自中國、伊朗旅客的入境限制，官員說目前白宮尚未考慮撤銷。

官員說，這項計畫獲得白宮冠狀病毒工作小組成員、公共衛生機構以及其他聯邦政府機構的支持，不過川普還未做出最終決定，也尚未決定撤銷旅行禁令的時間點。

針對報導，白宮、美國國土安全部（Department of Homeland Security）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）並未回應。

報導指出，許多川普政府官員認為，全球多個國家都未列入美國的限制入境名單，只針對歐洲祭出旅行限制似乎已不合時宜，這些官員主張，取消歐洲旅行禁令將能幫助陷入困境的美國航空業。受疫情影響，美國航空業者的國際航班業績至今已掉了7成。

不過礙於現在歐洲疫情反撲，川普也有可能選擇不取消禁令，官員說，另外一大障礙是，歐洲國家也不太可能立即讓多數美國人入境歐洲。

新冠疫情蔓延全球，川普於1月底率先禁止來自大陸的旅客入境，2月禁止伊朗旅客入境，3月中再對多數來自歐洲的旅客限制入境，5月限制入境清單再加入巴西。

美國限制過去14天到過上述這些國家的旅客入境，不過此後稍微放寬入境限制，包含讓來自歐洲的旅客基於人道救援、國家安全、公共衛生等因素入境美國，後續更同意讓部分歐洲商務客、投資人、記者、學生、學術人員入境。

目前除了英國與愛爾蘭，幾乎所有歐洲國家仍禁止大部分美國旅客到訪，不過英國與愛爾蘭要求美國旅客入境時先隔離14天。

(中時新聞網)