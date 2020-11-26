新冠肺炎疫情使企業紛紛取消舉辦大型尾牙，面對大型尾牙外燴訂單急速流失，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)由「君品Collection」異業結盟延伸行銷公關創意團隊，明年1月將南港展覽館打造為優於防疫標準的「行動宴會廳」，搶攻千人以下的中小型尾牙活動商機。

雲品總經理丁原偉先前指出，疫情使今年企業舉辦席開數百桌的大型尾牙需求急凍，過去承接的金融業大型尾牙幾乎全數停擺，預期今年市場大型外燴接單將減少25～30％。不過，由於企業仍有編列福利金給員工，也是推出新產品搶攻相關需求的新契機。

為因應大型尾牙外燴急速流失，雲品旗下「君品Collection」異業結盟延伸行銷公關創意團隊，將原先只能辦理大型外燴的南港展覽館，在明年1月變身為50～120桌規模的中小型外燴首選場域，提供各大企業可降低單場次桌數、分散場次的續辦尾牙新選擇。

雲品指出，此次雙方共同承攬的尾牙活動，將擁有7180平方公尺的宴會空間，除規畫50～120桌的座位區外，並設置寬12.78公尺、高7.6公尺的活動主舞台，規畫3面300吋舞台大型螢幕，座位中後段則安排4座200吋的補強螢幕。

同時，場地設有強力抽風排氣系統，中央空調加裝UV紫外線滅菌消毒燈管，桌距落實指揮中心建議的1.5公尺規範，並將每桌10人降至8人。雲品表示，目前已有多家大型企業甚感興趣、正積極洽詢中，又以北部科技廠詢問度最高。

(時報資訊)