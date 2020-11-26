民進黨立委高嘉瑜日前感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議。高後來急澄清表示，自己省吃儉用，花費不多，「也不會去買名牌」，卻再度被打臉。國民黨臺北市議員游淑昨爆料，高嘉瑜之前去義大利考察，卻一直脫隊去買名牌，買到要其他人幫忙避稅。她批，高嘉瑜要怎樣形塑自身形象都可以，但不要太假，這樣撐不久。

游淑慧昨在政論節目《新聞大白話》上表示，高嘉瑜要怎樣形塑自身的形象，「那是她的事情」，自己很感慨，但去年高嘉瑜「是怎樣氣勢洶洶批評前高雄市長韓國瑜」？對照現在自身遇到被質疑的狀況，真的雙標。

「高嘉瑜說沒有買名牌，或是吃過期食品」，游淑慧直言，她覺得政治人物想要扮演「樸實無華」的形象無可厚非，沒有一個政治人物敢炫富，但是不要過頭跟太假，這樣撐不久。

游淑慧爆料，郝市府團隊2011年率臺北市府同仁與議員到義大利考察，那時她及還是議員的高嘉瑜也有隨行，結果高嘉瑜卻一直脫隊去狂掃名牌貨，因為義大利就是一個充滿名牌精品的地方，在當地買名牌和臺灣價格的價差很大！考量到羅馬的治安不是很好，為了確保高嘉瑜的安全，北市府那時還特地派一名公務人員陪同高逛街，「所以那次有看到高嘉瑜的熱情澎湃，為義大利經濟做出巨大的貢獻」。

游淑慧表示，而且也許是考量到稅的問題，為了通過海關，高嘉瑜還請其他公務人員幫忙拿這些戰利品，讓許多同仁都留下深刻印象。如果「她現在如果經濟變得那麼拮据，要吃過期食品的話，那買房子的負擔大概對她可能真的很大，從小公主變成吃過期食品」。

(中時新聞網)