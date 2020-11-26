台中一名劉姓婦人2016年用600萬買下一間凶宅，2019年時決定售出，但當他以605萬賣給一名潘姓男子時，在契約書中卻寫「本房屋為吉屋」，潘男事後得知、憤而提告，她稱買屋、賣屋時都不知是凶宅，檢察官認為劉女當初買房時，契約已載明「曾發生非自然死亡凶殺案」，認定她知情，依詐欺罪將她起訴。

起訴書指出，劉女2016年12月20日以600萬元買下台中西屯區一間某社區大樓11樓公寓，而前屋主在銷售契約書及現況說明書中都有載明兇殺案的紀錄，當時劉女的朋友、擔任房仲的謝姓男子也在場，3年後她沒有房屋需求，因此再委託謝男轉售，在路邊電線桿上張貼賣房資訊。

潘男看到廣告後主動聯絡謝男，在2019年8月30日與劉女在代書事務所簽訂不動產買賣契約，當時契約書寫道「本房屋為吉屋，雙方確認無誤」，他繳完訂金和頭款後，向銀行申請貸款時才發現此屋為凶宅，憤而提告。劉女稱她買屋、賣屋時都不知情，謝男也說她只協助買房、賣房，雙方合約內容沒有參與，兩人皆說沒有欺騙。

檢察官認為，劉女2016年買房時，相關文件上就有載明此屋曾發生非自然死亡凶殺案，她知道凶宅會影響市場價格與交易意願，是不動產的重要資訊，還是以一般市場價格轉售，涉嫌刻意欺騙，認定2人供詞事後卸責，觸犯《刑法》詐欺取財罪起訴。

(中時新聞網)