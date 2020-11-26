小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(26日）財經重點。

【1】搶股 富邦壽550億上膛

對股市前景「審慎樂觀」，富邦人壽已備妥550億元以上銀彈，隨時可進場。富邦金控總經理韓蔚廷25日在線上法說會公開表示，富邦人壽要提高股票投資比重，國內外股市都會加碼，但還是會以加碼台股占比較多。

【2】電動車成主流 概念股乘勢起

電動車大廠特斯拉確定納入標普500指數，加上大陸蔚來汽車財報數字優於預期，台股電動車概念股同步受惠，變速箱零組件廠倉佑（1568）、電池供應商長園科（8038）及特斯拉概念股同致（3552）等5檔個股連袂漲停。

【3】預期明年景氣向上 15檔原物料笑了

美國總統底定，新政權即將展開交接，且新冠肺炎疫苗研發進度樂觀，預期明年經濟反轉向上，市場資金轉進原物料股，原油、黃豆、棉花、銅鎳、鐵礦砂等商品行情翻揚，包括第一銅（2009）等15檔原物料股樂呵呵。

【4】18檔官股逢低敲進

台股兩市11月因外資回頭加碼，帶動加權指數及櫃買指數都大漲，代表政策動向的八大官股券商11月來也賣超近180億元，不過，在官股券商整體逢高調節下，仍鎖定台泥（1101）、華碩（2357）等18檔股價處在相對低位階，且多數遭到外資無情砍殺的標的，向來操作著重基本面的官股券商此時積極加碼股，可作為穩健投資人操作參考。

【5】等了18天 習近平發賀電給拜登

近年中美關係急遽惡化下，隨著美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，並啟動政權交接，全球高度關注大陸國家主席習近平何時對白宮新主表達祝賀之意，等待18天後，習近平終於在25日致電拜登表達祝賀。習近平在賀電中表示，希望雙方今後能聚焦合作，推動中美關係健康穩定向前發展。習近平的賀電也提升全球對中美關係改善的憧憬。

(中時新聞網)