北台灣把握今天最後一天好天氣！氣象局表示，明天(27日)東北季風增強，一直到下周三(12月2日)連續6天都受到東北季風影響，中部以北、東北部降溫，濕冷有雨，北部溫度將從28度驟降至18度，白天最高溫也只剩20度，氣象專家吳德榮更指出，最冷時間點落在周六(28日)晚上至下周一(30日)的清晨及夜間，平地最低氣溫僅有14、15度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，明天至下周一(30日)東北季風南下，水氣比前一波多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大，新竹以南多雲時晴。

他強調這波東北季風的冷空氣比上一波強，北台灣感覺濕冷，其他地區氣溫也會略降，最冷時刻在周六晚上起至下周一清晨及夜間，平地最低氣溫有降至14、15度機率。

吳德榮指出，下周二、三(1、2日)仍受東北季風影響，但冷空氣略減弱，氣溫小幅回升但還是冷，大台北及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

(中時新聞網)