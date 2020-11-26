25歲女網紅蘇淼淼，因為家境富裕出手闊綽，平時喜愛在Instagram曬名牌、小孩及玩樂照，作風高調的她疑似這樣遭歹徒盯上，日前3個歹徒不僅闖入家中洗劫財物，6個月大的寶寶還被粗暴抓頭受傷，讓她氣到直呼：「誰可以幫我寶寶討回公道？」

蘇淼淼在Instagram曬出一支影片，只見寶寶額頭及臉頰都有大片瘀青，接著交代整起事件始末，她表示3個歹徒闖入家中後，先是持刀恐嚇，接著將兒子和傭人綁在一起毆打，自己則是手腳被綁住後遭扯頭髮痛毆，最後家中財物被洗劫一空，包括港幣500萬的數支名牌錶、港幣200萬的鑽戒，還有數十個名牌包及大量首飾等，甚至連傭人持有的手機和港幣8000元也不放過，總計損失高達上千萬元。

蘇淼淼兒子被歹徒粗暴抓頭受傷。（圖／reererre IG）

她氣憤表示最感到傷心的是社會的變態扭曲，竟然傷害手無寸鐵的女人和半歲的嬰兒，氣得揚言誰能幫寶寶討回公道？更強調整起事件與寶寶生父無關，最後也已經報警處理，並決定懸賞港幣200萬元緝凶，希望早日能將兇手繩之以法。

蘇淼淼接受《香港01》採訪時，透露可能平時買東西都會在社群上分享，才因此被歹徒盯上，不過她仍將整起事件歸咎於大樓保安有漏洞，平時一再叮囑保全不能隨意放人上樓，由於管理鬆散導致此事發生，讓她可說是相當不滿。

(中時新聞網)