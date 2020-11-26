大陸官媒新華社26日在「新華時評」欄目發文指出，藉防疫阻撓大陸媒體在台駐點記者正常輪換，編造理由禁止大陸駐點媒體在台租借攝影棚錄製談話性節目，羅織罪名否決中天新聞台換照案……一向號稱「善待媒體」、鼓吹「新聞自由」的民進黨，讓世人看到的卻是動不動就拿媒體開刀。

時評表示，凡走過必留痕跡。2005年4月，民進黨當局因大陸出台《反分裂國家法》，以所謂「報導內容嚴重不妥」為由中止《人民日報》、新華社赴台駐點。如今打壓大陸媒體的一幕再現，只是換了新玩法。他們藉新冠肺炎疫情暫停辦理大陸媒體駐點，造成大陸駐點記者無法正常輪換，許多人在台連續工作已超過或將近一年，身心俱疲，家庭深受分隔之苦。

時評稱，據了解，雖然疫情在全球其他地區蔓延加劇，民進黨當局對西方記者進出台灣卻沒有限制。民進黨當局埋頭在兩岸關係上玩弄政治把戲，不管藉口多麼冠冕堂皇，其根本目的都是藉「修理」大陸媒體展示「反中」「抗中」姿態，滿足台獨支持者心理需要，進而謀取政治私利。

時評回顧兩岸關係發展歷程，新聞交流一向被視為兩岸關係的溫度計。1994年，大陸方面同意台灣媒體不間斷派記者來大陸採訪（即駐點採訪）。自2001年新華社首次派出兩名記者赴台駐點起，大陸媒體在台駐點採訪已近20年。通過大量的新聞報導，兩岸媒體成為增進兩岸同胞相互了解的橋梁和紐帶，為兩岸民心相通發揮了積極作用。事實就是事實，是無論什麼樣的政治打壓都抹煞不了的。

時評指，人在做，天在看。民進黨當局近年來打壓媒體的惡行，樁樁件件歷歷在目，劣跡昭彰。他們不僅針對大陸媒體，對台灣持不同立場的媒體也百般霸凌。日前，民進黨當局否決中天新聞台換照案，引發各界強烈不滿和譴責，被認為是利用政治權力打壓媒體的又一惡行。誠如有學者所言，開鍘中天就是當權者遂行台獨、「抗中」理念與權謀的一場政治鬧劇。

時評批評，從民進黨當局對媒體的態度中，人們可以讀出，所謂「言論自由」「善待媒體」不過是欺瞞民眾的彌天大謊。民進黨當局各主管部門對大陸駐點記者輪換問題百般推諉，更是連最起碼的人道主義都不講。如此執政無能、為政失德，還有何臉面自稱「保障言論自由」。奉勸民進黨識榮辱、知進退，停止在兩岸關係上做拆橋毀路的事。

(中時 )