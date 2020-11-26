中租-KY(5871)受惠業務動能持續挹注，2020年10月獲利續「雙升」達15.21億元、連3月改寫新高，每股盈餘（EPS）1.1元。累計前10月合併營收487.7億元、稅後淨利138.97億元、每股盈餘10.06元，全數續創同期新高，並順利賺進1股本。

中租公布10月自結合併營收51.71億元，月減1.4％、年增0.97％，續創同期新高、亦創歷史第4高。歸屬母公司稅後淨利15.21億元，月增0.08％、年增13.08％，連3月改寫歷史新高。每股盈餘1.1元，持平上月、優於去年同期1.01元。

累計中租前10月合併營收487.7億元、年增1.87％，歸屬母公司稅後淨利138.97億元、年增8.37％，每股盈餘10.06元，三者均續創同期新高。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別為年增20％、11％及16％。

中租法說時指出，雖然今年業務成長動能略低於內部設定的較高目標，但屬於疫情影響的可預期結果。隨著台灣、中國大陸及除菲律賓外的東協市場恢復，且隨著融資業務旺季到來，預期第四季將是成長動能較強的一季，應收帳款續朝達10％區間高標努力。

而美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團日前公布「2020年道瓊永續指數」評選結果，中租同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，為台灣首家入選的KY企業、也是台灣唯二在「綜合性金融服務」產業入選的企業。

(時報資訊)