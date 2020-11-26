新冠疫情持續在美國蔓延，加州通報史上最高單日確診數(超過1.8萬)，經濟數據方面，美國初領失業金人數連二周上升，周三美股跌多漲少，僅那斯達克指數上漲0.47%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16%~0.58%之間。

台股目前在10日線(13,627點)、月線(13,252點)之上，周三尾盤賣壓湧現，失守5日線(13,773點)，最終下跌68.3點，跌幅為0.49%，收在13,738.83點，成交金額為2,654.40億元。三大法人合計賣超138.38億元，外資賣超106.32億元、投信賣超9.73億元、自營商賣超22.32億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量平，仍有下跌出量疑慮，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為10日線(約13,627點)附近，壓力為14,000點附近。

（3）、技術指標：KD交叉向下，K值高於80處於超買區，短線高檔震盪。

周三櫃買指數跌幅0.23%，收在172.22點，仍守在5日線之上。支撐約169.5點附近，壓力為175點附近，KD向下，K值高於80處於超買區，短線高檔整理。

近二日指數在創高13,951點後拉回，下跌過程出量失守5日線，短多格局轉弱，建議持股比重降至五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群。

(時報資訊)