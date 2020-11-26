交通部觀光局宣布，將於明年2月8～13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，僅適用於台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市等6縣市，補助對象為55歲以上國民，透過購買套裝產品，每房每晚可折抵1500元、最高可折抵6000元。

觀光局表示，今年7～10月推出的「安心旅遊國旅補助方案」，以花蓮、宜蘭、台東、台中、高雄等5縣市補助最熱絡，但仍有部分區域未見復甦。為達春節疏運並兼顧紓困目的，規畫以第三季觀光旅館住房率仍年減逾3成的區域，作為此次專案實施範圍。

觀光局指出，符合上述標準的區域均位於北部，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市等6縣市。因此案尚有協助春節疏運目標，故民眾須由其他縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運3類大眾運輸工具前往上述6縣市，才可使用專案補助。

觀光局規畫，依據交通部過往春節疏運大數據評估，「春節疏運孝親專案」將於連假前2天的2021年2月8日開始實施、於收假前2天的2月13日結束。適用住宿優惠對象為55歲以上的國民，可向參與此次活動的旅行業及國內訂房平台購買套裝產品。

觀光局表示，預計12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運開賣交通票券期程，於12月8日起由旅行業陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。後續將建置「台灣旅宿網孝親專案活動專區」公告參與旅行業名單、並提供活動細節查詢。

觀光局進一步指出，針對中南部及離島旅宿業者，近期亦將公布實施為期2個月「冬季平日團遊獎助方案」，全台22縣市均將適用，希望旅行業與旅宿業屆時能攜手共推讓民眾有感且難忘的國旅住宿行程，共同為國旅市場加溫。

(時報資訊)