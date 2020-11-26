國泰飯店觀光事業旗下最新開幕的和逸飯店．桃園館內「逸薈軒Yi Hui Xuan」川揚料理餐廳，營運三個多月便拿下「世界奢華餐廳獎」的殊榮。飯店為回饋饕客青睞，即日起至12月31日，推出七款冬令限定煲湯，每鍋780元起，讓消費者暖胃又暖心。

「世界奢華餐廳獎」 以評鑑世界各地餐廳而聞名，評鑑內容除了室內設計、食品水準，烹調技術以及服務更是其看重的項目。近日該獎項公布2020年獲獎名單。

由行政總主廚邱有彬領軍的餐飲團隊，本次帶領「逸薈軒Yi Hui Xuan」川揚料理餐廳推出的七款暖心煲湯，價位從780元到1,380元不等，也有提供單人享用的養生黑蒜燉鮮雞，每盅240元。老饕們鍾愛的「秘製養生糯米雞」為滋補養生湯品，主廚將糯米塞入土童雞裡熬煮、做工費時，喝來相當有飽足感；「黨參五寶燉鮮雞」嚴選台灣土雞以慢火煲湯，再加入黨蔘、人參等養氣藥材熬煮至香氣四溢，冬天補身、元氣滿滿。

主廚嚴選1.2公斤櫻桃鴨煲製「芋香酸菜煲鴨湯」，選用台灣在地芋頭，口感細緻綿密、久煮不散，湯內另加入泡椒、泡薑和昆布提味，微微辛香一口喝下，讓人暖心又開胃。「金華扁尖砂鍋雞」每日熬煮新鮮豚骨奶湯，加上金華火腿的鹹香、入口即化的雞肉，乳白色的湯頭一口喝下，食材的甘、醇、甜瞬間湧上心頭。鍾愛排骨湯的消費者則絕對不能錯過「胡椒肚條燉排骨」，甫入口便感受陣陣胡椒香撲鼻而來，滋補、却寒，湯頭鮮甜不膩口。

「玉竹懷山煲豚骨」嚴選日本山藥入湯，搭配台灣在地黑毛豬，整鍋湯頭濃郁卻不油膩。為了讓單身族群或小家庭也能享用美味煲湯，主廚也為其特製「養生黑蒜燉鮮雞」，嚴選仿土雞搭配黑蒜及溫補中藥材提味，增添香氣的同時，更能在寒冬中祛寒暖身。2020年冬天，「逸薈軒Yi Hui Xuan」以養生食補為主軸，推出多款鍋物煲湯，選用上好食材與嚴謹的料理方式溫暖消費者的胃，一同品嘗細火慢燉好滋味。

(中時 )