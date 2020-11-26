爆冷宣布從暴龍跳槽衛冕軍湖人的馬克蓋索，26日接受視訊專訪表示，自己真正加盟湖人的主因，就是為了再次贏下1次總冠軍，更否認先前謠傳他將回西班牙打球，「這一點也不準確，我甚至沒聯繫過巴塞隆納，聽到風聲就有人散播。」

將跟湖人簽下兩年530萬美元合約的馬克蓋索強調，除了想要再拿1冠，他更想替一支強隊效力，「我很了解成為一支強隊成員的前景，同時看到總教練、總管以及所有人都認為我能有所貢獻，那對我意義重大，尤其是剛拿總冠軍的球隊。」

馬克蓋索表示，當今年自由球員市場開放後，湖人是最早跟他聯繫的球隊之一，充分看出湖人對他的看重程度，「對我來說，最重要的是我該如何跟球隊配合，以及如何幫到球隊。」他跟大哥保羅蓋索將成湖人隊史首位都效力過的兄弟檔。

「我想湖人早就擁有那種奪冠心態了，球員們都在渴望拿下更多總冠軍，這並非既定事實，但我早已感受到了，」馬克蓋索表示，「休息室內的所有人，從領袖開始都渴望更多，因為他們就是這樣打造的，這讓人耳目一新，他們步調一致。」

(中時 )