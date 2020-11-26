「秋鬥」遊行22日登場，吸引超過5萬人走上街頭，向執政黨表達「反萊豬、反雙標、反黨國」三大訴求；此次遊行因《中天新聞台》換照風波，民眾反應更加熱烈。東海大學政治系教授張峻豪表示，從這場遊行可看出前高雄市市長韓國瑜與新北市市長侯友宜的政治智慧，兩人皆採「疏而不離」的策略，表達關心卻確避免國民黨包袱，盡顯高明；但韓流成因關鍵在「順勢而為」，侯身為「孤鳥」卻能有今日政治能量，可見侯個人實力略高於韓。

張峻豪接受香港媒體《中評社》訪問指出，國民黨黨主席江啟臣一直希望將黨轉型成抗爭式的在野黨，從秋鬥遊行的人數來看，對江的領導聲望是有加分的。但江的兩岸路線、國際路線與政治屬性等方向，目前尚有諸多不明，且江本身有黨內凝聚力不足的問題，這些都阻礙了江的黨主席連任之路。

張峻豪認為，國民黨未來較有未來性的政治人物，韓國瑜與侯友宜是重要指標，這場秋鬥遊行更能看出兩人的政治智慧。韓選擇在遊行前一天，透過臉書發布影片，向支持自己的庶民、韓粉射出「穿雲箭」，而不現身與過往所認定的國民黨「權貴大老」同台，是非常高明的作法；從韓社群的按讚、留言與分享等後續互動來看，韓的網路聲量仍相當可觀。侯則選擇現身遊行現場半小時後快閃，表達支持並避免與國民黨大老們同台，淡化了藍營色彩、展現了中立思維，同樣高明。

至於韓國瑜與侯友宜誰實力高？張峻豪分析，侯略高於韓。雖然韓粉凝聚力強大，但從韓流崛起過程及其大起大落來看，韓仰仗的是2018年「討厭民進黨」風潮下的「順勢而為」，如今韓能否東山再起，仍取決於「勢」；侯則不然，他是黨內色彩偏低的人物，對外屢屢強調「市政優先」，身為孤鳥卻仍累積龐大政治能量，顯示更具有個人政治發展實力。

(中時新聞網)