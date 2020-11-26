為了遏阻持續飆升的疫情而實施新的強制封鎖措施，導致美國裁員情況加劇，削弱了投資人的風險偏好，周三美股標普500指數收低，道瓊指數失守3萬點大關。

周三收盤，道瓊工業指數跌173.77點或0.58%，為29,872.47點。標普500指數跌5.76點或0.16%，為3,629.65點。那斯達克指數漲57.08點或0.47%，為12,094.40點。

受周期型股票與小型股漲多回吐拖累，道瓊指數與標普500指數從歷史收盤高點回落。在疫情期間展現韌性的科技股與科技相關股領頭羊走強，助那斯達克指數守住漲勢。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「今天走的是成長股行情，從價值型股票輪動回來，這是疫情衝擊與疫苗消息之間不斷的拉鋸。現實情況是，雖然疫苗很快將開始配送，但疫情不會很快消失，因此經濟改善的時間表將延後。」他並表示：「經濟數據不好，且基於新一波疫情爆發，我們知道在一段時間內數據都不會好看。」

美國在周四感恩節的前夕發布一系列數據，其中尤其令人關注的是美國初次請領失業救濟金人數連續第2周意外增加，顯示為了遏阻持續激增的新冠狀病毒感染病例而實施的商業限制措施，可能阻礙勞動力市場復甦。

標普500指數11大類股有7類收黑，以能源股跌2.42%，表現最疲弱。前一日勁揚的材料股亦回落，終場跌1.08%。對經濟形勢敏感的金融股與銀行股下挫，標普500金融股指數跌0.41%，銀行指數跌0.7%。

電動汽車製造商特斯拉逆勢勁揚3.4%，不受召回約9,500輛車的消息影響，特斯拉周二股票市值仍然突破5,000億美元。

Salesforce下挫逾5%，領跌道瓊指數。此前媒體報導Salesforce有意收購Slack Technologies，雙方已經展開協商。Slack飆升逾37%。

市場似乎重演前兩周的走勢，因疫苖的好消息開始起漲，但之後因疫情的現實情況與缺乏新的財政激勵措施，市場重心又轉向居家防疫受惠股。

儘管如此，疫苗研發的進展與美國總統大選的不確定性消退，激勵美股主要指數創下歷史收盤新高，標普500指數11月以來累計上漲約11%，仍可望創下同期最大漲幅，道瓊指數本月上漲逾12%，料將創下1987年來最大單月漲幅。

市場人士認為美國股市仍有上漲空間。根據路透調查，分析師認為從現在到2021年底，標普500指數將上漲9%。自3月爆發新冠肺炎疫情導致股市崩盤以來，標普500指數已經暴漲約66%，今年以來上漲約為12%。

(時報資訊)