一日行情！以「麥味登」早午餐品牌發展連鎖的揚秦國際，今日啟動上櫃前競拍，不過興櫃股價卻狠打臉，從上周浩浩蕩蕩舉辦上櫃前業績說明會後一度衝到98元，昨日股價最低殺到88.5元，回檔幅度約1成，股價打回原形，法說會等於白開，能否揮別成為「藏壽司第二」的疑慮，考驗投資人智慧。

餐飲股掀起掛牌潮，今年9月間，亞洲藏壽司掛牌前夕，在興櫃飆出325.5元的天價，上櫃後卻跌破百元，被稱為「壽司之亂」，股價一度跌得比興櫃掛牌價格還低，有投資人因搶進藏壽司狂賠逾10萬元，還被網友笑吃了「史上最貴壽司」。

即將接棒轉上櫃的揚秦，旗下連鎖餐飲品牌有「麥味登」、「炸雞大獅」及「REAL真‧Cafe‧Bread」，三品牌皆以國民經濟美食為主要方向發展，其中麥味登已深耕台灣30餘年，炸雞大獅則是以台式炸雞在國內外展店。

麥味登方面，過去3年每年新展店數都在約110至120家，明年除了持續參與連鎖加盟展協助民眾創業外，並將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能，以重返1000店為2021年目標。

炸雞大獅自今年第四季開放國內加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，最大隱憂是海外授權因受制於疫情而緩步成長，不過揚秦表示，希望2021年將加快國內外展店速度，以全球100家門市為目標。

揚秦競價拍賣張數1360張，底價48元，12月2日將公布競拍結果，預計12月16日正式掛牌上櫃，成為連鎖早午餐第一股。

(中時 )