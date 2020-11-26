蔡總統昨天表示「開放美豬美牛，不是要求國人一定要食用。」國民黨前立委孫大千在臉書發文指出，「台灣民眾不是對台灣沒信心，而是對蔡英文沒信心。」他還臚列六點，直指是蔡總統不願意面對的真相：

第一，開放美牛美豬進口，台灣什麼利益都沒有換到，除了一份毫無約束力的MOU，攸關台美貿易的BTA或FTA，根本沒有任何進展。

第二，民進黨政府的毫無作為，等於是放任黑心廠商為所欲為，蔡英文也許並不是要求國人一定要食用美豬，但是卻剝奪了台灣人民「自由選擇要不要吃美豬的權利」。

第三，美國四年十次的對台軍售，價格既不便宜，也沒有打折，賺的都是台灣人民辛苦納稅的血汗錢，所有政府軍購所累積的債務，都要由下一代的子孫去償還。

第四，川普政府對台灣頻頻釋出善意，為的是拉抬自己低迷的選情，在川普的心目中，兩岸最好爆發戰爭，才能夠加深中國威脅論的論述，爭取更多美國人民的支持。

第五，美國衛生部長阿札爾和國務次卿柯拉克等高階官員來台訪問，真正的目的究竟是為了激怒北京政府點燃兩岸衝突？還是帶給了台灣任何實質的幫助？民眾都看在眼裡，這怎麼算是「真朋友、真進展」呢？

第六，蔡英文政府在此次美國總統大選中，擺明押寶川普連任。如意算盤落空之後，才想盡辦法找管道，攀關係，去抱民主黨的大腿。

孫大千說，用一堆文青式的漂亮言論，來掩蓋自己不敢說出來的真相。蔡英文是欺負台灣人民都看不懂嗎？

(中時 )